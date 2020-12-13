D-100 kara yolu üzeri Şaziye köyü mevkisindeki kereste fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından silodaki yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle siloda hasar oluştu.