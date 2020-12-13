Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kereste fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de bir kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
D-100 kara yolu üzeri Şaziye köyü mevkisindeki kereste fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından silodaki yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangın nedeniyle siloda hasar oluştu.
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