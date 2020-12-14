Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da apartmanın teras katında tüp patladı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da 5 katlı bir apartmanın teras katında, piknik tüpünden kaynaklandığı belirlenen patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı.
Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi 40811 Sokak'taki bir apartmanın teras katında patlama meydana geldi. Dairede bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Konya
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