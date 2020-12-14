56 saatlik kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. Cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı.
Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.
Türkiye genelinde hafta sonu 56 saatlik kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikincisi bu hafta gerçekleşti.
İki gün boyunca 81 ildeki meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Bu kapsamda, 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu gözlenirken, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.
Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı.
Kısıtlama akşam 21.00'de yeniden başlayacak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.
Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söylemişti.
Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.