Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.

Türkiye genelinde hafta sonu 56 saatlik kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikincisi bu hafta gerçekleşti.

İki gün boyunca 81 ildeki meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Bu kapsamda, 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu gözlenirken, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Kısıtlama akşam 21.00'de yeniden başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söylemişti.

[Fotoğraf: İHA]

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.