Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar mevkiindeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla sürücü 20 yaşındaki Engincan Parlatan, 33 yaşındaki Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan kurtulmayı başardı, Mehmet Aslan ile Soner Uyar ise kayboldu.

Arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

Sabah saatlerinde 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekiplerince, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki su kanalında bulunan cesedin Soner Uyar'a ait olduğu tespit edildi.

Polis helikopterinden görülen ikinci ceset ise olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede su kenarında bulundu.

Bu cesedin de Mehmet Aslan'a ait olduğu belirlendi.