Çıkınlar Mahallesi'nde 2 kadının bir araca zorla bindirildiği ihbarını alan polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, 5 kişiyi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde yaya vaziyette kaçarken yakaladı.

Alkol alıp tartıştıkları belirlenen bu kişilerden biri yanındaki bıçakla kendisine zarar verdi.

1'i hastaneye 4'ü karakola götürüldü

Yaralı kişi, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı, diğer 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri tarafından 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.