Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 01:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon'da ormanlık alana yakın bölgede yangın
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çalılık alanda yangın çıktı. Ekipler, ormanlık alana yakın bölgedeki yangına müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde çalılık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale ediyor.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın İtfaiye
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