İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde çalılık alanda örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



