Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 01:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sobayı yakmak isteyen kişi evi yaktı
[Fotoğraf: DHA]
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Mehmet Özdemir’in yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. Yaralanan Özdemir hastaneye kaldırıldı, tek katlı ev de kullanılamaz hale geldi.
Kuzyakaköseler köyünde tek katlı müstakil evde yaşayan Mehmet Özdemir sobayı yakmaya çalışırken yangın çıktı. Bu sırada yangını söndürmeye çalışan Özdemir'in eli yandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Eli yanan Özdemir ise ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın sonucu tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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