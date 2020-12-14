Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 04:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de park halindeki tır yandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Buca ilçesinde, park halinde bulunan tır henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü, tırda maddi hasar oluştu.
Dede Korkut Caddesi'nde park halinde bulunan tır, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, tırın ön kısmında maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber
İzmir'de araç sele kapıldı: 2 kişi kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz