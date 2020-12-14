Koronavirüsle mücadele kapsamında, hafta sonu yurt genelinde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde seyreden K.Y. yönetimindeki otomobil, kısıtlamanın olduğu saatlerde, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler koparken sürücü ise yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Cadde bir süre trafiğe kapandı

K.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücünün 174 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı, aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.