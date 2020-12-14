Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alkollü sürücü boş yolda kaza yaptı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde bir sürücü boş yolda bariyerlere çarparak yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, hafta sonu yurt genelinde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde seyreden K.Y. yönetimindeki otomobil, kısıtlamanın olduğu saatlerde, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler koparken sürücü ise yaralandı.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Cadde bir süre trafiğe kapandı
K.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücünün 174 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı, aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik Trafik Kazası
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