Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 07:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Feribot seferlerine 'fırtına' engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferleri iptal oldu.
15 Aralık Salı günü saat 05.00'te Kabetepe'den yapılması planlanan sefer de aynı gerekçeyle iptal edildi.
Fırtınanın etkisinin salı günü öğleden sonra kaybedeceği tahmin ediliyor.
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