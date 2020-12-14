Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferleri iptal oldu.

15 Aralık Salı günü saat 05.00'te Kabetepe'den yapılması planlanan sefer de aynı gerekçeyle iptal edildi.

Fırtınanın etkisinin salı günü öğleden sonra kaybedeceği tahmin ediliyor.