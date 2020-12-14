Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars'ta sıcaklık eksi 15 dereceye düştü, baraj dondu
[Fotoğraf: İHA]
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava Kars Barajı'nı dondurdu. Hava sıcaklığının geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle, Kars Baraj Gölü dondu.
Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Özellikle geceleri eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı baraj gölünün dondururken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
Ağaçların yarısının suda, yarısının da buz üzerinde kalması fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti.
[Fotoğraf: İHA]
Buzlar arasında kalan ağaçlar havadan görüntülendi.
[Fotoğraf: İHA]
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