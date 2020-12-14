Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatay'daki fabrika yangını söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Üçgüllük Mahallesi'nde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle fabrikayı saran yangına ilk müdahaleyi fabrika sahipleri ile çalışanları yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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