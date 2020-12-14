Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Üçgüllük Mahallesi'nde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle fabrikayı saran yangına ilk müdahaleyi fabrika sahipleri ile çalışanları yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.