Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş merkezinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Binanın dördüncü katındaki ofise düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden toplam 70 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ofiste uyuşturucu da bulundu

Ofiste yapılan aramalarda ise 5 gram esrar maddesi, 15 deste iskambil kağıdı, 3 adet okey takımı, tombala oyun düzeneği, para yerine geçen 50 adet pul ve şans oyunu makinesi ele geçirildi.

Şahıslar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.