Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de kumar oynayan 17 kişiye 70 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, kumar oynandığı belirlenen bir ofise yapılan baskında, 17 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 70 bin lira para cezası uygulandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş merkezinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Binanın dördüncü katındaki ofise düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden toplam 70 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ofiste uyuşturucu da bulundu
Ofiste yapılan aramalarda ise 5 gram esrar maddesi, 15 deste iskambil kağıdı, 3 adet okey takımı, tombala oyun düzeneği, para yerine geçen 50 adet pul ve şans oyunu makinesi ele geçirildi.
Şahıslar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske Sosyal Mesafe
Son Haberler
- 12:14
- 11:49
- 11:58
- 11:43
- 11:50
Sıradaki Haber
7 yıl önce işlenen cinayeti, gözlük parçası ve ilaç kutusu aydınlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz