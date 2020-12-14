Kentte 4 gündür aralıklarla devam eden ve dün gece etkisini artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde taşkın yaşandı. Sahil bandındaki sitelerin bahçelerini su bastı. Deniz taşkın sularıyla birleşti. Otopark ve yol kenarında park halindeki araçlar da su altında kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları uyardı. Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.