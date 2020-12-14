Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meriç Nehri için taşkın uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Devlet Su İşleri, Balkanlar'da devam eden yağışlar sebebiyle Meriç Nehri'nde taşkın olabileceği uyarısı yaptı.
Devlet Su İşleri 114. Şube Müdürlüğü, 15 Aralık Çarşamba gününden itibaren Meriç Nehri'nin debisinin 800 m3/sn olmasının beklendiğini açıkladı. Nehre yakın yerleşim alanlarındaki vatandaşlara uyarı yapıldı.
Bu seviyedeki debilerde Meriç Nehri'nin yatağından çıkarak 1. derece taşkın alanlarına yayılma ihtimali bulunuyor.
Nehir kenarlarının boşaltılması, can ve mal güvenliği açısından avcılık gibi faaliyetlerin engellenmesini isteniyor.
Etiketler: DSİ
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