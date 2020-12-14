Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da mağaza yangını: 7 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da bulunan bir gelinlik mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 7 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yenihal Kavşağı'nda bulunan 2 katlı gelinlik mağazasında çıktı.
Elektrik kontağından çıkan yangında, gelinlikler alev aldı.Üst katta bulunan biri hamile 7 kadın dumandan etkilendi.
Durmunun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen kadınlar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.
20 gelinliğin yandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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