Tunceli Valiliği, COVID-19 salgınının halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğuna dikkat çekerek, kentte 15 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan İl Hıfzıssıhha Meclisinin toplum sağlığının önemini esas alarak karar verdiği belirtilen Valilik açıklamasında, sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerin gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş ile poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 27 Aralık günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı.

