Yakıt aldıkları esnada bıçaklı saldırıya uğradılar: 2 yaralı

Gölbaşı ilçesi Haydarlı Köyü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt almak isteyen Ferdihan Ş. ve Hüseyin Ş., henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı Burak K. ve Eyüp K.’nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Meydana gelen saldırıda Ferdihan Ş. bıçak darbeleriyle yaralanırken, Hüseyin Ş. ise darp neticesi yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı

Saldırgan Burak K. ve Eyüp K., olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan her iki yaralı, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ferdihan Ş., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Saldırganlar ormanlık alanda yakalandı

Öte yandan olay yerinden kaçan Burak Kemer ve Eyüp Kara ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ormanlık alanda saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki şahıs, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.