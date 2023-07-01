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Türkiye
AA 01.07.2023 10:01

Bayramda İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ziyaretçi akını

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle çocuklu aileler tarafından ziyaret edildi.

Bayramda İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ziyaretçi akını
[Fotograf: AA]

İzmir'de yaşayan ve başka illerden gelen ziyaretçiler, 132 türden yaklaşık 2 bin hayvana ev sahipliği yapan parkı gezdi.

Özellikle çocuklar, çok sevdikleri hayvanları yakından görme ve besleme fırsatı buldu. Bol bol fotoğraf çektiren miniklerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlar filler ve aslanlar oldu.

Bayramda İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ziyaretçi akını

Ordu'dan İzmir'e ailesiyle tatile gelen Kamil Köroğlu, Çeşme ve Alaçatı'yı gezdikten sonra Doğal Yaşam Parkı'na geldiklerini belirterek, "Gezmek için çok güzel. En güzel gördüğümüz hayvanlar fildi. Hepsi güzel ama filler sanki özellikle kendilerini göstermek için çıkmış gibi." dedi.

Manisa'dan eşi ve çocuklarıyla gelen Tuğba Kocabaşoğlu, tatillerinin çok güzel geçtiğini söyleyerek, "Aslan ve filler çocukların çok ilgilerini çekti. 3'üncü kez geliyoruz. Çocuklar büyüdükçe istiyorlar. Seviyoruz, biz de geliyoruz. Kuşlara ve papağanlara ilgimiz çok." diye konuştu.

Bayramda İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ziyaretçi akını

Çocuk hayvanat bahçesinde keçileri besleyen Ezgi Kandı ise 2'nci kez geldiği parkı çok sevdiğini belirterek, "Keçilere marul verdim, filleri, maymunları, yılanları gördüm. İlk defa gördüğüm su aygırı vardı. Fil, deve vardı. Filler ve zürafalar çok büyük ve uzun olduğu için ilgimi çekti. Bayramım güzel geçiyor. Şeker ve para topladım, büyüklerimle bayramlaştım." dedi.

Parka ziyaretçi sayısının bayram sonu itibarıyla 60 bine yaklaşması bekleniyor.

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