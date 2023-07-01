İzmir’de feci kaza kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralı

Dün saat 19.30 sıralarında İzmir-Aydın Yolu Kısık Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada İzmir'den Torbalı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritte ilerleyen Özcan Ö. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Ö. idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti

Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Şengül A. ve Sibel Ö.'nün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 kişi hastanede hayatını kaybetti

3 kişi hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırılırken, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özcan Ö. ve Mustafa K., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özcan Ö. ve eşi Sibel Ö.'nün hayatını kaybettiği kazada yaralanan oğulları Ali Alperen Ö. de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4'ü ağır 20 yaralı var

Kazada 4'ü ağır 20 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Kaza anı araç kamerasına yansıdı 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 20 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamera kaydında, makas atmak isteyen hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, sol şeritte seyir halinde olan Özcan Ö. idaresindeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle Özcan Ö.’nün kullandığı otomobilin savrulduğu ve refüjü aşarak karşı şeride geçtiği, karşı şeritten gelen minibüsle çarpıştığı görülüyor.

Makas atan aracın sürücüsü gözaltına alındı

Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, makas atan aracın sürücüsü Y.K'yi gözaltına aldı. Öte yandan yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.