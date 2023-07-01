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Türkiye
İHA 01.07.2023 09:56

Bayram tatili dönüşü kaza: 3 yaralı

Bayram tatilinin ardından Zonguldak’tan İstanbul’a dönüş yapan 3 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, Tuzla’da TEM otoyolunda kontrolden çıkarak takla attı.

Bayram tatili dönüşü kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya tanık olan başka bir aile ise kaza yapan aileye yardım etti, ailenin otomobilden yola saçılan eşyalarını akrabalarına teslim etmek üzere yoldan aldı.

Tuzla’da TEM otoyolunda saat 08.45 sıralarında meydana gelen kazada bayram tatili için gittikleri Zonguldak’tan İstanbul’a dönüş yapan bir ailenin içerisinde bulunduğu  otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Yolda ters yatan otomobil içerisinde bulunan sürücü O.G., E.G. ve Z.G. hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile araç içerisinden çıkarken araçta bulunan erzaklar ve eşyalar yola saçıldı.

Yardım için durdular

İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Giresun’dan İstanbul’a geldikleri sırada kazaya tanık olan Aydın ailesi de otomobillerini durdurarak yaralıların yardımına koştu.

Yaralıların akrabaları ile irtibata geçen Aydın ailesi, kazazedelerin yola saçılan eşyalarını akrabalarına teslim etmek üzere yoldan aldı.

"Görünce elim ayağım titredi"

Nuray Aydın, “Biz Giresun’dan geliyorduk. Baktık burada kaza var. Yardım amacıyla indik. Şimdi burada bekliyoruz eşyalarını alacağız, eve götüreceğiz onların bir akrabası gelip bizden alacak. Yaralı vardı, iki tane. Anne baba imiş. Hayati tehlikeleri yok. Tanımıyoruz, Onlar Zonguldak’tan geliyormuş, biz Giresun’dan geliyoruz. Görünce elim ayağım titredi. Ablaya çok üzüldüm, ağabey zaten biz geldiğimizde yatıyordu, çocuğu da arabanın içinden çıkardılar” dedi.

Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. 

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