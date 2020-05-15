Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde koronavirüs önlemlerine uymayan 20 kişilik grup, akşam saatlerinde sokakta "yakan top" oynamaya başladı.

Gençlerin yaptığı gürültüden rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine polis ekiplerinin sokağa gelmesinin ardından grup hızla dağılarak evlerine koşmaya başladı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamarasına saniye saniye yansıdı.

Polis megafonla uyarı yaptı

Megafondan anons yapan polis vatandaşlara, "Çoluk çocuk, kundaktaki bebeğe kadar herkes maskesiz şekilde dışarıda. Tekrar geldiğimizde görünen olursa cezai işlem uygulanacak, arkadaşlar" sözleriyle tepki gösterdi.