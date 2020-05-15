Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanlığınca görevden alınanların yerine, Siirt Belediyesine Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

[Fotoğraf: İHA]