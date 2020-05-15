KKTC ve Macaristan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle KKTC ve Macaristan'dan yurda dönmek isteyen vatandaşlar Türkiye'ye getirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e getirilen 300 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında yurtlarda gözlem altında tutulacakları Karaman'a gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.
Vatandaşları taşıyan otobüsler, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Karaman'a gitmek üzere yola çıktı.
Otobüslerdeki görevlilerin koruyucu kıyafet, maske ve eldiven takması dikkati çekti.
Vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.
Macaristan'da bulunan Türk vatandaşları yurda getirildi
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den alınan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, 01.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.
Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin rutin kontrolünün ardından otobüslere bindirilerek karantinaya alınacakları Düzce’deki yurtlara götürüldü.
Otobüste görevli personelin maske ile gözlük takması ve tulum giymesi dikkati çekti.