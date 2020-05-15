Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Ordu'da arazi anlaşmazlığı 1 can aldı
Ordu’nun İkizce ilçesinde iki aile arasında meydana gelen tartışma silahlı kaygaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Yoğunoluk Mahallesi'nde Ali U. (50) ile Osman U., aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın ardından Ali ve oğulları Cengiz, Oktay ve Emrah U, Osman U. ile yakınlarına silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda Osman U. ile yakınları İbrahim, Özer, Şafak ve Kenan U. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Osman U. hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
Ali U. ile oğulları jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: silahlı saldırı orduSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 06:27
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