Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da bir evin bahçesine patlayıcı atıldı
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir evin bahçesine el yapımı patlayıcı atıldı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.
Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde patlama sesi duyanlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polisin yanı sıra özel harekat ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları kontrolde patlamanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Hasan Demir'in evinin bahçesine atılan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu meydana geldiğini belirledi.
[Fotoğraf: İHA]
Patlamada evin bahçe duvarında küçük çaplı hasar oluştu.
Ekiplerin çalışması sırasında özel harekat polisleri sokak girişinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Etiketler: Adana el yapımı patlayıcıi EYPSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 06:01
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