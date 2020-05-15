Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Özdere Mahallesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu, lastik botlardaki 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu 30 sığınmacıyı kurtardı.

[Fotoğraf: AA]

Türk ekipleri, koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla beyaz tulumlar giydi ve kurtarılan sığınmacıların tek tek ateşlerini ölçerek Sahil Güvenlik Botu'na aldı.