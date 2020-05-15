Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 30 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 30 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Özdere Mahallesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu, lastik botlardaki 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu 30 sığınmacıyı kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Türk ekipleri, koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla beyaz tulumlar giydi ve kurtarılan sığınmacıların tek tek ateşlerini ölçerek Sahil Güvenlik Botu'na aldı.
Etiketler: Yunan sahil güvenlik sığınmacı Sahil güvenlik izmirSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 05:25
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