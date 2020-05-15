Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da ev yangını: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.
Tuzyaka Mahallesi'nde Muzaffer Saraç’a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Saraç’ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Gülseren Saraç’ı kısa sürede müdahale ederek evden çıkardı.
Gülseren Saraç, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Çatıya sıçramadan söndürülen yangında baba ile kızının yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.
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