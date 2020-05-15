Aktör Ferhat Yılmaz ve Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifinin öncülük ettiği, "Sanatçılar-taksiciler el ele Kızılaya kan vermeye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Üsküdar ve Bakırköy meydanlarında Türk Kızılayınca kurulan stantlarda kan bağışında bulunuldu. Dün öğleden sonra başlayan kampanya gece saatlerinde sona erdi.

52 bin taksici 156 bin kişiye can olacak

Salgın sebebiyle tükenmek üzere olan kan stoklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya sanatçılar ve taksicilerin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi.

Aktör Ferhat Yılmaz, bir hafta içinde üç arkadaşının kendisinden kan talebinde bulunduğunu, bu vesile ile salgın sürecinde ülkede oluşan kan ihtiyacının farkına vardığını söyledi.

Askerler, polisler ve hasta vatandaşlar için kan stoklarının önemine vurgu yapan Yılmaz, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediğini ifade etti.

İstanbul'da 18 bin ticari taksi bulunduğunu, her takside üç (vardiya) şoförün çalıştığını aktaran Yılmaz, her kanın üç kişiye hayat vereceğinden yola çıkarak 52 bin taksicinin 156 bin kişiye can olacağının altını çizdi.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Türk Kızılayına kan desteği veren ilk sivil oluşum olduklarını kaydeden Yılmaz, "Bu daha başlangıç. Bu sivil oluşumla seferberliği bitirdikten sonra yeni bir projeye başlayacağız" dedi.

"Türk Kızılay zorda kalmamalı"

Stokların azalması sebebiyle en kolay bulunan gruplarda bile hastaların kana ulaşmakta güçlük çektiğine dikkat çeken Yılmaz, kampanya vesilesiyle salgında bağışa ara veren sürekli bağışçıların da harekete geçeceğine inandığını vurguladı. Yılmaz, "Bağışçılar da pandemiden korkuyordu. Korkmamaları gerektiğini görecekler. Yani sosyal mesafeye uyduğumuz sürece, ellerimizin temizliğine dikkat ettiğimiz sürece bir problem yok ki zaten. Kızılay bu konuda çok titiz" bilgisini verdi.

"Aziz Türk milleti olarak hayat kurtarmak kanımızda var"

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli de "Bizim Kızılay'a kan bağışı kampanyamızdaki mesajımız şudur; 'Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun.' Aziz Türk milleti olarak hayat kurtarmak kanımızda var. Değerli halkımız sosyal mesafe kurallarına uyarak, hiç çekinmeden, maskesini takarak, yine bizlere lazım olan kan için Kızılaya gidip kan vermesini bekliyoruz" dedi.