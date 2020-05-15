Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından haklarında soruşturma açılan HDP'li 5 belediye başkanı gözaltına alındı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

5 isimden biri Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık'ın evinde ve belediye binasında yapılan aramada, bazı belgelere el konuldu. HDP'li Işık'ın yerine Siirt Valisi Ali Fuat Atik görevlendirildi.

Siirt'in Baykan ve Kurtalan Belediye Başkaları da görevden uzaklaştırıldı. HDP'li Ramazan Sarsılmaz'ın yerine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, HDP'li Baran Akgül'ün yerine ise Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın görevlendirildi.

Gözaltına alınanlar arasında HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş da vardı. Görevden uzaklaştırılan Akkuş'un yerine Vali Enver Ünlü görevlendirildi.

Bir görevlendirme de, Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova Belde Belediyesinde yapıldı. HDP'li Casim Budak'ın yerine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.