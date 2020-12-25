Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 12:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yaban keçisi avlamak için kurulan tuzaklar imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak avlananların kurduğu 51 tuzak imha edildi.
DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Çemişgezek ilçesine bağlı Ali Boğazı mevkisinde çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, gizlenme metodu ve yemleme ile tuzağa düşürerek yaban keçisi avlamaya yönelik orman içi boşluklara kurulan 51 tuzak imha edildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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