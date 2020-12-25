Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs dinlemediler, kumar oynadılar: 12 kişiye 47 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 12 kişiye 47 bin 600 lira ceza yazıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki boş evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, COVID-19 tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 12 kişiye 47 bin 600 lira cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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