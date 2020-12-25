Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Jandarma personeliyiz" diyerek dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da "Jandarma personeliyiz" diyerek telefonla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesi ile Çorum’un Osmancık ilçesindeki dolandırıcılık vakalarının artması üzerine Jandarma ekipleri harakete geçti.
Yürütülen çalışma sonucu yakalanan M.A. ile A.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
38 suçtan sabıkası var
Yalnız yaşayan yaşlı kişileri telefonla arayıp jandarma personeli olduklarını söyleyerek dolandıran, 38 suçtan sabıkası bulunan M.A ile arkadaşı A.A, Kastamonu Jandarma Komutanlığının takibi sonucu dün taksiyle İstanbul’a giderken yakalanmıştı.
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