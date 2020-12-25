Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bir mahalleye karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'nın Halkapınar ilçesinde, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.
Halkapınar ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde son üç günde 24 kişiye yapılan testlerde, yeni tip koronavirüse (COVID-19) rastlandı.
Bunun üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle 10 günlüğüne karantinaya alındı.
Belediye ve jandarma ekiplerince mahalle giriş çıkışları kontrol altında tutulacak.
Vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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