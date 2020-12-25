Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tedbirleri ihlal edip kumar oynayan 6 kişiye 26 bin 250 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 26 bin 250 lira ceza uygulandı. Yapılan aramada, kumarda kullanılan 3 bin 430 lira ve uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi.
Sorgun ilçesinde bir bağ evinde gece kumar oynandığı ve uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 32 deste oyun kağıdı ile kumarda kullanılan 3 bin 430 lira ve uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilere farklı suçlardan toplam 26 bin 250 lira idari para cezası uygulanırken, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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