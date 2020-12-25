Aşırı hız, dikkatsizlik, kurallara uymamak… Kaza sebepleri listesi böylece uzayıp gidiyor. Her yıl Türkiye’de binlerce trafik kazası yaşanıyor. Binlerce insan yaşamını kaybediyor ya da yaralanıyor. Kazalar sonucu ortaya çıkan maddi hasarlar da cabası… Yetkililerin bütün uyarılarına ve alınan önlemlere rağmen kazalar hız kesmiyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Şube Başkanlığının verilerine göre Türkiye’de 1 Ocak’tan aralık ayına dek 338 bin 335 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 75 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı ise 214 bin 715 olarak kayıtlara geçti.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

En fazla trafik kazası ağustosta meydana geldi

Yıl içinde en fazla trafik kazası yaz mevsiminde gerçekleşti. En fazla trafik kazasının meydana geldiği ay ağustostu. 37 bin 388 trafik kazasının yaşandığı ağustosta, 307 kişi hayata veda etti. Yaralananların sayısı ise 27 bin 865’ti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı nisan ise trafik kazalarının en az görüldüğü ay oldu. Nisanda 15 bin 212 kaza meydana geldi.

Türkiye genelinde yaşanan kazalara il bazında bakıldığında ilk sırayı İstanbul alıyor. İstanbul’da 1 Ocak’tan aralık ayına kadar ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan 14 bin 208 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 89 kişi hayatını kaybetti. 18 bin 725 kişi ise yaralandı. İkinci sırayı başkent Ankara aldı. Başkentte meydana gelen 8 bin 924 kazada 121 kişi can verdi. 13 bin 26 kişi yaralı olarak kurtuldu. En fazla ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasının yaşandığı diğer iller İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

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Sürücü kusurları ilk sırada

Ölüm ve yaralanmaya sebep olan kaza unsurlarının başında sürücü kusurları geliyor. Sürücü kusurlarının neden olduğu kaza sayısı 146 bin 512. Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak sürücülerin başlıca hatası. Öyle ki sırf bu yüzden meydana gelen 57 bin 720 kaza kayıtlara geçti. Sürücüler kavşak, geçit gibi yerlerde geçiş önceliklerine dikkat etmediği için 20 bin 742 kazaya neden oldu. Sürücü kusurlarında üçüncü sırada 13 bin 785 kazaya şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak yer aldı.

Yayalar, trafik kazalarına sebep olan ikinci unsur. Öyle ki 2020’nin başından bu yana 11 bin 742 kazaya yayalar neden oldu. Araçlardan kaynaklı sorunlar, 4 bin 469 kazaya listenin üçüncü sırasında.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Şube Başkanlığının verileri kazalara karışan araç tipleri konusunda da detaylı içeriğe sahip. Otomobiller bu istatistiğin ilk sırasında. Kazaya karışan araçların 114 bin 601’i otomobil, 36 bin 938’i motosiklet, 34 bin 170’i ise kamyonet.