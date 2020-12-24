Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Halil ve 85 yaşındaki eşi Elif Topçu çifti 21 Aralık'ta, yüksek ateş, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleri üzerine Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

COVID-19 testleri pozitif çıkan yaşlı çift, burada tedaviye alındı. Yaklaşık 2 haftalık müdahaleden sonra Toros Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çift, 21 günlük tedaviyle hastalığı yenip sağlığına kavuştu

[Fotoğraf: AA]

Hastaneden taburcu edilen Halil Topçu, konuşmakta zorluk çektiğini söyledi.

Zor bir hastalığa karşı mücadele verdiğini anlatan Topçu, "Bu illet bulaşıcı, herkes çok dikkat etsin. 'Bana bulaşmaz.' denilmesin. Mümkün mertebe maskesiz kimse sokaklara çıkmasın" dedi.

Yaşlı çiftin çevresindekiler de koronavirüsü atlattı

[Fotoğraf: AA]

Elif Topçu da hastalığın nereden bulaştığını anlamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İnsanlar bu hastalığa yakalanmamak için maskelerini takıp temiz temiz giyinsinler, kalabalıklara girmesinler. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde hastanelerde çok iyi baktılar, doktorlarımıza teşekkür ediyorum."

Yaşlı çiftin oğlu Mehmet Topçu da anne ve babası dışında 6 kardeşinin de COVID-19'u atlattığını söyledi.