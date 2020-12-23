Doğuştan 2 kolu olmayan ve tüm işlerini ayaklarıyla yapan Mehmet Temel'i, Türkiye 1978 yılında TRT ekranlarından tanıdı. Önüne çıkan tüm engelleri aşan Temel, çalışma azmi ve mücadelesiyle o yıllarda herkese örnek oldu.

Tek isteği mutlu bir yuvaydı

Mehmet Temel, İzmir Kemeraltı'nda ayakkabı boyacılığı yaparak hayatını sürdürüyordu. Onun mücadelesini görenler destek oldu. Tek isteği ise engeline aldırmadan, onunla mutlu bir yuva kuracak birini bulmaktı.

"Evlenmeyi düşünüyorum baba evi de yaptıracak fakat bir kız bulamadık."

TRT ekranlarında yaptığı çağrı hayatını değiştirdi

TRT ekranlarında yaptığı bu çağrı onun hayatını değiştirdi. Onu ekran başında izleyen Ayşe Temel talip oldu ve Mehmet Temel ile dünya evine girdi.

"Bizim evde televizyon açıktı çıktığında, memnun oldum beğendim. Babama evlenmek istiyorum dedim olur dedi, kabul etti. Evlendik şimdi de mutluyuz."

Bu nikahın üzerinden yıllar geçti. Temel ailesi, "hastalıkta ve sağlıkta" diye başlayan cümlede verdikleri sözü, bir gün olsun unutmadı.

Temel ailesinin şimdi 2 çocuğu bir de torunları var. Yıllarca mutlu evlilikleri ile herkese örnek oldular. Ayşe ve Mehmet çifti yayınlanan programdan hemen sonra bir araya geldi. Bir daha da hiç ayrılmadı.

Aradan 42 yıl geçti

Mehmet Temel, "Dedim ki zengin diye param için geliyorsan, fakirim aile zoruyla geliyorsan ben istemem dedim. Yok dedi seni seviyorum ben dedi. Düğünümüzde de TRT vardı. Aradan tam 42 yıl geçti yine TRT ile karşılaştım şok oldum." diyerek duygularını dile getirdi.

Temel çifti, neredeyse bir çeyrek asır aynı sofrada, ekmeklerini paylaştı. Mehmet Temel ise bir an olsun ailesi için çalışmaktan vazgeçmedi. Hayatın bütün zorluklarına birlikte göğüs gerdiler.

"Kalbim ona karşı attı başkasına atmadı. Onun içinde hala atıyor yani. Dediler bu adamla nasıl evlendin koluna takıp gezemezsin seni idare etmez dediler. Ben hepsine göğüs geldim. Tekrar dünyaya gelsem eşimle evlenirim o kadar seviyorum."

Tarihi Kaleiçi'nde hediyelik eşya satıyor

Aile, yıllar önce Antalya'ya taşındı. Mehmet Temel, 25 yıldır Tarihi Kaleiçi'nde hediyelik eşya satıyor. Her sabah hazırlanıp evinden çıkan Temel, bindiği özel aracıyla işine tek başına gidiyor. Dükkanı açmasına oğlu yardım ediyor. Sonra tüm işleri kendisi tek başına hallediyor.

"Sabah ilk vardığım zaman ketılda çayımı koyarım, bilgisayarı da açarım güzel bir türkü açarım tesbihimi alırım çayımı da doldururum ondan sonra müşterimi beklerim."