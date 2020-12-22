Olay, yaklaşık 3 hafta önce Iğdır'da yaşandı. Yaralı köpek, Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi.

Sağlığına kavuşan köpeği Iğdır'daki cezaevi yönetimi sahiplendi.

Cezaevi bahçesinde köpek için kulübe yapıldı. Iğdır S Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yönetiminin sahiplendiği köpek sayısı da yediye çıktı.