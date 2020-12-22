Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşkence yapılan köpeğe cezaevi yönetimi sahip çıktı
Iğdır'da sahibi tarafından motosiklet arkasına bağlanarak çekildiği için yaralanan köpeğe Iğdır'daki ceza infaz kurumları sahip çıktı.
Olay, yaklaşık 3 hafta önce Iğdır'da yaşandı. Yaralı köpek, Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi.
Sağlığına kavuşan köpeği Iğdır'daki cezaevi yönetimi sahiplendi.
Cezaevi bahçesinde köpek için kulübe yapıldı. Iğdır S Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yönetiminin sahiplendiği köpek sayısı da yediye çıktı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet
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