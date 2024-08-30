"Vira bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar palamuttan umutlu

Ordu'da faaliyet gösteren Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, 15 Nisan'da başlayan av yasağı sonrası teknelerin bazı ekipmanlarının yenilendiğini, ağların onarıldığını söyledi.

Geçen sezon son 62 yılın en düşük palamut avını gerçekleştirdiklerini ifade eden Karadeniz, "Buna nazaran hamsi avı çok iyi geçmişti. Temmuz ve ağustosta palamut işaretleri çok iyi gözüktü. Bu sezon palamut avının geçen sezona göre çok iyi geçmesini bekliyoruz" dedi.

Karadeniz, 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece "Vira bismillah" diyerek yeni sezona başlayacaklarını kaydederek, sezona palamudun yanı sıra istavrit ve barbunya avıyla başlayacaklarını söyledi.

"Yeni sezonda balık çok ucuza tüketilebilecek"

Vatandaşların fiyat konusunda rahat olmasını isteyen Karadeniz, "Yeni av sezonunun açılmasıyla vatandaşlarımız çok ucuza balık tüketebilecek. Özellikle palamut ve istavriti çok uygun fiyattan sofralarına götürebilecekler" diye konuştu.

Ünal Karadeniz, tüm balıkçıların büyük heyecan içerisinde olduğunu da dile getirerek, "Bir an önce denize açılmayı bekliyor herkes. İnşallah tüm balıkçılar için bol ve bereketli bir sezon geçer" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Giresun

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise sezonun palamut avıyla başlayacağını belirtti.

Şu anda Karadeniz'in belli noktalarında balığın bol olduğuna işaret eden Arslan, "Bazı noktalarda biraz zayıf ama Karadeniz'in genelinde balık mevcut" dedi.

Arslan, yeni sezondan umutlu olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 2-3 yıla göre bu sezon daha iyi geçeceğe benziyor. Bu umudu taşıyoruz. Çünkü gördüğümüz ibareler onu gösteriyor. Umutlu başlayacağız sezona. Tabii şartlar da önemli. Şartlar uygun olursa güzel bir sezon geçiririz. Vatandaşlarımız da bol ve ucuz balık tüketecekler gibi görünüyor."

Çinekop ve istavrit açısından da iyi bir sezon beklediklerini dile getiren Arslan, hamsi için konuşmanın şu an için erken olduğunu söyledi.

Trabzon

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz balıkçı barınaklarında ağları onaran balıkçılardan Erol Akyol, yeni sezondan umutlu olduklarını ifade ederek, "Çok palamut var. İnşallah iyi olur. Ağlarımız denize atılmaya hazır" dedi.

Korkut Yılmaz da av sezonunun bütün balıkçılar için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Allah izin verirse yasak kalkınca denize açılacağız. Sezonumuz geçen sene güzel geçti, inşallah bu sene de öyle olur" diye konuştu.

Rize

Rize Artvin Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Barış Zaman da hazırlıklarını tamamladıklarını ve sezonu beklediklerini söyledi.

Geçen yıl palamut olmadığını anımsatan Zaman, "Bu yıl palamut, istavrit ve lüfer bol olacak gibi. Hamsi geçen yıla oranla düşük olacak. Büyük balık küçük balığı yiyor. Hava şartları da hamsiyi etkiliyor. Hamsi yine olacak ama geçen yıl gibi bol olacağını tahmin etmiyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Artvin

​​​​​​​Artvin Hopa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zafer Öztürk ise balıkçının yüzünün güldüğü bir sezon olması temennisinde bulundu.

Hopa'da ağ tamiri, tekne bakım onarımlarının tamamlandığını belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Balıkçılarımız hazır halde sezonu bekliyor. Bu yıl denizlerimizde özellikle palamutta bereket, bolluk bekliyoruz. Usule uygun avcılık yapılması gerek. Balığa göre ağ atılması lazım. Sürdürülebilir balıkçılık açısından ince balığın tutulmaması lazım. Havaların iyi geçmesi, sezonun bereketli geçmesi, temennimiz bu yönde."

Balıkçılar yeni sezonda az hamsi bekliyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Başkanı Ramazan Özkaya, 1 Eylül itibarıyla denizlerde başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bütün balıkçıların söz konusu tarihi dört gözle beklediklerini dile getiren Özkaya, "Balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını yaptı. Vatandaşların sofrasına balık getirmek için çalışmaya başlayacaklar" dedi.

Özkaya, denizlerde özellikle bazı balıkların bollaştığını bildirerek, "Bu sene palamut bol hamsi az olacak. Geçen sene ise palamut az hamsi boldu. Palamudun en iyi yemi olan hamside ise bu sene bolluk olmayacak. Vatandaş bol bol palamut yiyecek" diye konuştu.

"Kota denizlerin, balıkçıların ve vatandaşın yararına"

Bu sezon hamside kota uygulamasına geçildiğine dikkati çeken Özkaya, hamside avlanma sınırının 400 bin ton olarak belirlendiğini anımsattı.

Özkaya, kota uygulamasının denizlerde sürdürülebilirlik için son derece önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kota uygulamasının etkileri seneye görülecektir. Bu sene kota uygulamasından dolayı balıkçılar ne kadar avlayacağını bileceği için tezgahlarda fiyatlar daha dengeli olacaktır. Balıkçılar daha fazla balık avlamak için çaba harcamayacaklar. Kota uygulaması, hem denizlerin, hem balıkçıların hem de vatandaşın yararına olacak."

Bu yıl denizlerde herhangi bir sorun olmadığını belirten Özkaya, yeni sezon için balıkçılara kurallara uymaları uyarısında bulundu.