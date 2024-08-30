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Türkiye
AA 30.08.2024 10:57

Dalgıçlar 30 Ağustos'u Fırat Nehri'nde kutladı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dalgıçlar Fırat Nehri'nde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Dalgıçlar 30 Ağustos'u Fırat Nehri'nde kutladı

İlçede 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü için düzenlenen etkinlikler kapsamında dalgıçlar, Fırat Nehri'nde açtıkları Türk bayrağını Birecik Köprüsü'ne astı.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, ilçenin önemli bir değeri olan Fırat Nehri üzerinde anlamlı bir etkinlik yaparak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi anmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gürbüz, dalgıçların katkılarıyla Fırat Nehri'nden çıkarılan Türk Bayrağı'nın Birecik Köprüsü'nde gururla dalgalandırıldığını ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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30 Ağustos Zafer Bayramı Şanlıurfa
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