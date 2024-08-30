Dalgıçlar 30 Ağustos'u Fırat Nehri'nde kutladı

İlçede 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü için düzenlenen etkinlikler kapsamında dalgıçlar, Fırat Nehri'nde açtıkları Türk bayrağını Birecik Köprüsü'ne astı.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, ilçenin önemli bir değeri olan Fırat Nehri üzerinde anlamlı bir etkinlik yaparak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi anmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Gürbüz, dalgıçların katkılarıyla Fırat Nehri'nden çıkarılan Türk Bayrağı'nın Birecik Köprüsü'nde gururla dalgalandırıldığını ifade etti.