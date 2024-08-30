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Türkiye
AA 30.08.2024 10:19

Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk: Yüzlerce metre kuyruk oluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi sonucu tatilin 3 güne çıkmasından dolayı Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk: Yüzlerce metre kuyruk oluştu

Tatilciler, adaya gidebilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gitmeye başladı. Kapı önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluştu.

Yeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan tatilciler sırayla içeri alınarak işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotlarla Midilli'ye gitti.

Ayvalıklı turizmci Nevzat Turhan, gazetecilere, gerek coğrafi gerekse kültürel yakınlığı dolayısıyla tercih edilen Midilli'ye feribotla 45 dakikada ulaşılabildiğini söyledi.

Turhan, kapıda vize uygulamasının da etkisiyle 3 günlük süreçte yoğunluğun sürmesini beklediklerini ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ayvalık-Midilli arasında karşılıklı feribot seferleri

Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyen firma sahibi Ali Jale ise deniz hudut kapısının Zafer Bayramı dolayısıyla son derece kalabalık olduğunu vurguladı.

Bu 3 günlük periyotta Midilli'ye 10-15 sefer düzenleyeceklerini, 2 bin ila 3 bin kişinin adaya geçişini sağlayacaklarını anlatan Jale, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan da yolcularımız açısından da bu sene oldukça iyi geçiyor. Kapıda vizenin devam etmesiyle kış aylarında da özellikle hafta sonlarında Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluğun olacağını düşünüyorum. Yurt dışına çıkış harçlarının yükseltilmesi Yunan adalarına ilgiyi azaltmadı. Misafirlerimizin yüzde 80'i Midilli'de 2-3 gün konaklamalı kaldıkları için yurt dışına çıkış harçları arasındaki fark misafirlerimize çok fazla yansımamış durumda ama kış aylarında günübirlik geçişlerin arttığı dönemde bu farkın biraz olsun hissedilebileceğini düşünüyoruz."

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30 Ağustos Zafer Bayramı Balıkesir
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