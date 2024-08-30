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Türkiye
AA 30.08.2024 09:35

Suç makinesi kadın piknik yaparken yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hırsızlık ihbarı ile aranan Gamze U. piknik yaparken yakalandı. Şüphelinin farklı suçlardan 53 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Suç makinesi kadın piknik yaparken yakalandı
[AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ndeki bir evden küpe, 2 gram altın, cep telefonu ve ruhsatlı tabancanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Gamze U. olduğunu belirledi.

Şüpheli, İznik Gölü kıyısında piknik yaptığı sırada ekiplerce yakalandı. Bu kişinin üzerinde yapılan aramada çalıntı tabanca ile ziynet eşyalarından bazıları ele geçirildi.

53 suç kaydı, 11 gözaltı kararı var

Gamze U'nun evinde yapılan aramada ise geçen yıl çalınan ruhsatlı tabanca da bulunarak bu eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Yapılan sorgulamada Gamze U'nun farklı suçlardan 53 kaydı ve 11 gözaltı kararı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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