Metrobüs kazası şüphelileri adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Çarpan metrobüsün sürücüsü ile alan denetim amiri ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Küçükçekmece'de dün metrobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 53 kişi yaralanmıştı.
Kazayla ilgili 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli 2 denetim amiri gözaltına alınmıştı.