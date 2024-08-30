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Türkiye
AA 30.08.2024 08:40

Konya'da otomobil kamyona çarptı: 4 ölü

Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil kamyona çarptı: 4 ölü

Konya'da Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Lütfiye Baş ve Ali Şentürk olay yerinde yaşamını yitirdi, Melek Şentürk ile Sultan ve Yasin Baş ise ağır yaralandı.

Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yasin Baş da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Melek Şentürk ile Sultan Baş'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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