Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.08.2024 07:19

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve ilginç coğrafyası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu.

Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balona kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.

Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Nevşehir
Sıradaki Haber
Eskişehir'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:00
DEAŞ'lı teröristin kanlı planı bozuldu
10:06
Brent petrolün varil fiyatı 79,17 dolar
09:59
Yılmaz: 30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir
09:46
Suç makinesi kadın piknik yaparken yakalandı
Kürek Milli Takımı'ndan Meriç Nehri'nde dev Türk bayraklı 30 Ağustos kutlaması
Kürek Milli Takımı'ndan Meriç Nehri'nde dev Türk bayraklı 30 Ağustos kutlaması
FOTO FOKUS
DEAŞ'lı teröristin kanlı planı bozuldu
DEAŞ'lı teröristin kanlı planı bozuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ