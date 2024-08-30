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Türkiye
AA 30.08.2024 06:21

Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın

Bağcılar’daki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın

Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'taki 3 katlı iplik dokuma fabrikasında çıkan yangın için olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasına destek olmak için çevre belediyelerden su takviyesi istendi.

Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın

Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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