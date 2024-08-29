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Türkiye
AA 29.08.2024 23:42

Yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu.

Yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu
[Fotograf: AA]

Atça Mahallesi'nde 5 yaşındaki A.A. evlerinin yanındaki, ailesinin kendi imkanlarıyla kazıp branda sererek oluşturduğu yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.

A.A'nın havuza düştüğünü gören baba Adem Aktaş ile amcaları Murat Aktaş ve Erkan Aktaş sulama havuzuna girdi.

Aile bireylerinin havuzdan çıkamamaları üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla havuzdan çıkarılan 4 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Müdahaleye rağmen Murat Aktaş ve Erkan Aktaş hayatını kaybetti.

Baba Adem A. ile kızı A.A'nın hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi.

İki amcanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

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