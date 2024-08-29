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Türkiye
AA 29.08.2024 22:36

RTÜK Başkanı Şahin'den, Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması olayına ilişkin yayın yasağı getirildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, araştırmanın etkin şekilde yürütülmesi için getirilen yayın yasağına tüm yayıncıların riayet etmesini istedi.

RTÜK Başkanı Şahin'den, Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Narin Güran'ı arama çalışmalarının güvenlik güçlerinin titiz takibiyle devam ettiğini bildiren Şahin, bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidalin şart olduğunu ifade etti.

RTÜK Başkanı Şahin, şunları söyledi:

"Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyuna ve yayıncılarımıza duyurulur."

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