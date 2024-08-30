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Türkiye
AA 30.08.2024 00:33

Bodrum açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı, 25 göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler tarafından, İtalya rotası üzerinde tespit edilen teknede 19'u çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekiplerince, ayrıca Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salında ise 3'ü çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla Düzensiz Göçmenler
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